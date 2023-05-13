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15:57 13.05.2023

Посол Великої Британії: як було б чудово, якби Україна перемогла на "Євробаченні-2023" і приймала конкурс у звільненій країні наступного року

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Посол Великої Британії: як було б чудово, якби Україна перемогла на "Євробаченні-2023" і приймала конкурс у звільненій країні наступного року

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що у фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" вболіватиме за свою країну, але хотіла б, щоб Україна приймала конкурс у визволеній країні наступного року.

"Готуюся дивитися "Євробачення" цього вечора!... Вболіваю за Британію, проте як було б чудово, якби Україна перемогла і приймала конкурс у своїй звільненій країні наступного року", - написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023". Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Британії, які "б'ються в унісон".

Фінал "Євробачення-2023" відбудеться в суботу, 13 травня, група Tvorchi виступить під номером 19.

 

Теги: #велика_британія #сіммонс #євробачення_2023

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