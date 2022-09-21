Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу РФ - посол США

Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, наголосивши, що США ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію.

"Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - написала Брінк у твіттері в середу.