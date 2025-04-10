Інтерфакс-Україна

Події

20:47 10.04.2025

Посол США Брінк має намір піти у відставку

1 хв читати
Посол США Брінк має намір піти у відставку

Посол США в Україні Бріджит Брінк має намір достроково піти у відставку, пише CBS News у четвер з посиланням на власні джерела.

"Брінк офіційно не подала заяву про відставку, але вона вже зробила прощальні дзвінки колегам, повідомили джерела. CBS звернулася за коментарем до посла Брінк і Державного департаменту, але не отримала відповіді", - йдеться в повідомленні.

Один з чиновників повідомив, що її відставка пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в USAID.

"Державний секретар Марко Рубіо мав намір залишити Брінк, кар'єрного офіцера дипломатичної служби, на посаді і відхилив первинну заяву про відставку, яку вона подала в січні в рамках стандартної ротації між адміністраціями", - пише видання.

Також відзначається, що гіпотетична відставка Брінк припадає на переломний момент в американсько-українських відносинах.

Пізніше речник Державного департаменту США підтвердив в коментарі для CNN що Брінк "відмовляється від своєї ролі".

"Вона була послом там протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій – і, відверто кажучи, війна триває вже занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити те, що необхідно, щоб закінчити цю війну"", - сказав речник.

 

Теги: #брінк_бріджит #відставка #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 10.04.2025
США навряд чи опустять розмір мит нижче 10%

США навряд чи опустять розмір мит нижче 10%

19:06 10.04.2025
США отримали пропозиції стосовно мит від понад 15 країн

США отримали пропозиції стосовно мит від понад 15 країн

18:11 10.04.2025
Ціни на яйця у США оновили рекорд у березні

Ціни на яйця у США оновили рекорд у березні

13:03 10.04.2025
Українська парламентська делегація працює у США

Українська парламентська делегація працює у США

12:39 10.04.2025
США і Росія обмінялися двома ув'язненими, американка Кареліна вже летить до США

США і Росія обмінялися двома ув'язненими, американка Кареліна вже летить до США

09:31 06.04.2025
Посол США Брінк відреагувала на ракетну атаку по Києву і в цей раз згадала нападника Росію

Посол США Брінк відреагувала на ракетну атаку по Києву і в цей раз згадала нападника Росію

12:17 04.04.2025
Посол США Брінк: США підготували понад 2000 спеціалістів, передали необхідне обладнання для розмінування українських територій

Посол США Брінк: США підготували понад 2000 спеціалістів, передали необхідне обладнання для розмінування українських територій

17:33 17.03.2025
Мер македонського міста Кочани після пожежі в нічному клубі подав у відставку

Мер македонського міста Кочани після пожежі в нічному клубі подав у відставку

13:03 08.03.2025
Посол США назвала загибель цивільних українців внаслідок нічних атак РФ жахливими новинами

Посол США назвала загибель цивільних українців внаслідок нічних атак РФ жахливими новинами

11:05 03.03.2025
Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

Зеленський заявив, що міг би піти у відставку в обмін на членство в НАТО для України

ВАЖЛИВЕ

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

Пріоритет України на засіданні "Рамштайн" це ППО

Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети, зокрема, щодо тіньового танкерного флоту РФ

ОСТАННЄ

Зарівна: Ми не можемо обмінювати депортованих дітей на території чи атомні станції

У Дніпрі вже вісім постраждалих внаслідок ракетного удару - Лисак

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

Зі Слов'янської та Дружківської громад на Закарпаття евакуювали дві родини з дітьми - обладміністрація

Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

Зеленському представили можливий обсяг фінансування підтримки громад

Пріоритет України на засіданні "Рамштайн" це ППО

Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети, зокрема, щодо тіньового танкерного флоту РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА