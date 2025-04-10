Посол США Брінк має намір піти у відставку

Посол США в Україні Бріджит Брінк має намір достроково піти у відставку, пише CBS News у четвер з посиланням на власні джерела.

"Брінк офіційно не подала заяву про відставку, але вона вже зробила прощальні дзвінки колегам, повідомили джерела. CBS звернулася за коментарем до посла Брінк і Державного департаменту, але не отримала відповіді", - йдеться в повідомленні.

Один з чиновників повідомив, що її відставка пов'язана з незвичним поєднанням особистих і політичних проблем, включаючи нещодавні скорочення в USAID.

"Державний секретар Марко Рубіо мав намір залишити Брінк, кар'єрного офіцера дипломатичної служби, на посаді і відхилив первинну заяву про відставку, яку вона подала в січні в рамках стандартної ротації між адміністраціями", - пише видання.

Також відзначається, що гіпотетична відставка Брінк припадає на переломний момент в американсько-українських відносинах.

Пізніше речник Державного департаменту США підтвердив в коментарі для CNN що Брінк "відмовляється від своєї ролі".

"Вона була послом там протягом трьох років – це тривалий час у зоні бойових дій – і, відверто кажучи, війна триває вже занадто довго. Справжнє питання полягає в тому, чи готові росіяни та українці зробити те, що необхідно, щоб закінчити цю війну"", - сказав речник.