Інтерфакс-Україна
Події
19:33 18.06.2025

Колишня посол США в Україні Брінк балотуватиметься в Конгрес

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Колишня посол США в Україні Брінк балотуватиметься в Конгрес

Колишня посол США в Україні Бріджит Брінк оголосила про намір балотуватися від Демократичної партії на виборах до Конгресу від її рідного штату Мічиган, зазначивши.

"Я присвятила своє життя захисту демократії та боротьбі за свободу. Саме тому ми протистояли Путіну і я виступила проти Трампа. Моя наступна місія: боротися за те, що є правильним тут, у нас вдома. Я балотуюся в Конгрес, тому що настав час поставити сім'ї Мічигану на перше місце і дати відсіч", - написала вона в соцмережі Х у середу.

Вона додала, що "нам потрібні принципові лідери, які мають досвід протистояння політиці Трампа та відчайдушної боротьби за наші демократичні цінності. Якщо ви зі мною в цій боротьбі, мені потрібна ваша допомога".

Як повідомлялось, експосол США в Україні Бріджит Брінк назвала причину своєї відставки – зміна зовнішньої політики нинішньої адміністрації Білого дому.

"Я поважаю право і відповідальність президента визначати зовнішню політику США. Завдання Дипломатичної служби США — втілювати цю політику. Але, на жаль, з початком адміністрації Трампа політика почала полягати в тиску на жертву — Україну, а не на агресора — Росію", — заявила Брінк у колонці для Detroit Free Press.

Бріджит Брінк стала послом США в Україні у травні 2022 року. У квітні 2025 року вона подала у відставку.

Джерело:

Теги: #конгрес #брінк_бріджит #сша

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