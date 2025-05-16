Інтерфакс-Україна
Події
17:36 16.05.2025

Колишня посол США в Києві назвала причину відставки - незгода з політикою тиску на жертву

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Колишня посол США в Києві назвала причину відставки - незгода з політикою тиску на жертву

 Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк назвала причину відставки – зміна зовнішньої політики нинішньої адміністрації Білого дому.

"Я поважаю право і відповідальність президента визначати зовнішню політику США. Завдання Дипломатичної служби США — втілювати цю політику. Але, на жаль, з початком адміністрації Трампа політика почала полягати в тиску на жертву — Україну, а не на агресора — Росію", — заявила Брінк у колонці для Detroit Free Press.

"Таким чином, я більше не могла сумлінно проводити політику адміністрації і вважала своїм обов'язком піти у відставку. Після майже тридцятирічного служіння нашій країні я подала у відставку з посади посла США в Україні", - написала вона.

"Я вважаю, що єдиний спосіб захистити інтереси США - це стати на захист демократії і протистояти автократам", - додала вона і зазначила, що "мир за будь-яку ціну - це зовсім не мир, це умиротворення. А історія вчить нас знову і знову, що умиротворення не веде до безпеки, захищеності чи процвітання. Воно призводить до нових воєн і страждань".

Бріджит Брінк стала послом США в Україні у травні 2022 року. У квітні 2025 року вона подала у відставку.

Теги: #брінк_бріджит

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