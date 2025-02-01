Інтерфакс-Україна
Події
14:23 01.02.2025

Міністр енергетики обговорив з послом США участь американського бізнесу у розбудові енергетики

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Міністр енергетики обговорив з послом США участь американського бізнесу у розбудові енергетики
Фото: https://t.me/energyofukraine/3533

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Бріджит Брінк, повідомила пресслужба Міненерго.

Як повідомляється у телеграм міністерства, сторони обговорили питання співпраці у процесі відновлення та розвитку українського енергосектору, зокрема за участі американського бізнесу.

«Розвиток атомної енергетики є запорукою енергетичної безпеки та незалежності України, і участь американських партнерів у реалізації відповідних проєктів є надзвичайно важливою», - наголосив міністр", - зазначив Галущенко під час зустрічі

Очільник Міненерго зауважив, що росія продовжує атаки на об’єкти системи передачі та розподілу електроенергії, зокрема підстанції.Він ознайомив американську сторону з потребами енергосектору, а також зазначив про надзвичайну важливість систем ППО для захисту енергооб’єктів.

Повідомляється, що обговорювалося також виконання укладеного на початку грудня 2024 року Меморандуму про взаєморозуміння між урядами України та США щодо співпраці у забезпеченні стійкості енергетичної системи України.

Посол США зазначила про перспективи розвитку українсько-американської співпраці на рівні бізнесу, а також наголосила на важливості продовження реформи корпоративного управління в українських енергокомпаніях.

Теги: #брінк_бріджит #галущенко

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