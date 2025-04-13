Інтерфакс-Україна
Події
18:07 13.04.2025

У Вербну неділю Росія вдарила балістикою по Сумах, використавши касетні боєприпаси – посол Брінк

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У Вербну неділю Росія вдарила балістикою по Сумах, використавши касетні боєприпаси – посол Брінк

Росія вдарила балістикою по Сумах у Вербну неділю, використавши касетні боєприпаси для посилення руйнувань та жертв, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні, у Вербну неділю, Росія запустила балістичні ракети по Сумах, убивши 32 українських мирних жителів і поранивши 99. Наші молитви з сумчанами", - написала вона в соцмережі Х.

Посол підкреслила що згідно з повідомленнями, як і в Кривому Розі, були використані касетні боєприпаси, посиливши руйнування та шкоду для мирного населення.

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару станом на 15:35 загинуло 32 особи, серед них двоє дітей, постраждало 99 осіб, з них 11 дітей.

 

Теги: #сша #брінк_бріджит #суми

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