Інтерфакс-Україна

Події

09:31 06.04.2025

Посол США Брінк відреагувала на ракетну атаку по Києву і в цей раз згадала нападника Росію

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Посол США Брінк відреагувала на ракетну атаку по Києву і в цей раз згадала нападника Росію

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Посол США Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку РФ по Києву і в цей раз згадала нападника – Росію на відміну від свого поста дводенної давнини про ракетний удар по Кривому Рогу, який привів до гибелі 18 людей, у тому числі 9 дітей.

"Станом на 6:30 ранку Київ та решта України залишаються під ударом балістичних та крилатих ракет з боку Росії", - написала вона в соцмережі Х.

Вона підтвердила, що у Києві та декількох містах лунали голосні вибухи та повідомлення про атаки.

Попередній пост Брінк про атаку на Кривий Ріг, де вона написала про балістичну ракету та не згадала, хто її запустив, викликав велику негативну реакцію в Україні. "На жаль, неприємно дивує реакція Посольства Америки: така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", - серед інших заявив президент України Володимир Зеленський.

Теги: #брінк_бріджит #ракетна_атака

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