Інтерфакс-Україна
Події
09:14 21.05.2025

НГУ: Через атаку ворога на Сумщині загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 поранені

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Національна гвардія України підтвердила ракетний удар Росії по українських військових на стрільбищі на Сумщині і загибель 6 військовослужбовців.

"Командування Національної гвардії України та правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку, що стався вчора внаслідок ракетного удару в Сумській області. У результаті удару, під час проведення занять на стрільбищі військової частини, загинуло 6 військовослужбовців, понад 10 — отримали поранення", - йдеться у повідомленні НГУ у Фейсбуці.

Як зазначається, командуванням НГУ "ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу".

"За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - наголошено у повідомленні.

Теги: #ракетна_атака #нгу #загиблі #сумська_область

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