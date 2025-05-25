За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

У ніч на 25 травня (із 20:40 24 травня) противник здійснив комбінований удар по Україні із застосуванням 367 засобів повітряного нападу, збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА.

"За попередніми даними станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 45 крилатих ракет Х-101, Калібр, 2 ракети Х-59/69 локаційно втрачено. Також в результаті бойової діяльності знешкоджено 266 ворожих БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів на сході, півночі, півдні, заході та в центрі країни. 139 — збито вогневими засобами ураження, 127 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - повідомили в Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом противник застосував:

9 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків — Курська обл. – рф);

55 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101, Калібр із літаків стратегічної авіації Ту-95, ТУ-160 (райони пусків — Саратовська обл., акваторія Чорного моря);

1 крилату ракету Х-22 із літака Ту-22М3 (із повітряного простору над акваторією Чорного моря);

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із літаків тактичної авіації (піски з північного напрямку);

298 ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків: Брянськ, Міллерово, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Внаслідок ворожої атаки постраждали більшість регіонів України. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 22 локаціях, а також падіння збитих крилатих ракет та ударних БпЛА у 15 локаціях.

"На жаль, цієї ночі, через варварську атаку росіян є загиблі та постраждалі, серед них діти… Висловлюємо співчуття рідним загиблих та постраждалим", - зазначили в Повітряних силах.