Сили оборони знешкодили вночі 69 зі 107 БпЛА і три ракети

Українські захисники знешкодили в ніч на суботу 69 БплА і три керовані ракети, 30 дронів були подавлені засобами радіоелектронної боротьби, повідомляє телеграм-канал Повітряних сил Збройних сил України.

"Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 69 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) та 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 на сході, півдні, півночі та в центрі країни. 42 - збито вогневими засобами ураження, 30 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 13 локаціях.

Як повідомляється, в ніч на 31 травня (із 19.30 30 травня) противник атакував 114-ма засобами повітряного нападу. Зокрема, 107 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда – ТОТ Криму.

Також 2 реактивні ударні БпЛА (невстановленого типу) із Бєлгородської обл. – РФ, 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. – РФ, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської обл. – РФ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.