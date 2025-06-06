Інтерфакс-Україна
Події
09:58 06.06.2025

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

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Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети – речник ПС ЗСУ

Росія вночі запустила по Україні 407 дронів та 44 ракети, російські окупанти атакували здебільшого з північних регіонів і вся маса їх безпілотників йшла сьогодні "повзучим наступом" до західних регіонів, повідомив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Сьогодні була і балістика, і крилаті ракети повітряного та наземного базування, а також велика кількість ударних БПЛА та дронів-імітаторів. Загалом аж 407 ударних БПЛА застосували сьогодні росіяни по території нашої держави", - сказав він в етері загальнонаціонального телемарафону у п'ятницю.

"Також маємо дані щодо застосування ворогом 6 балістичних ракет. Ну і 38 крилатих ракет, більшість з них - знищено. До 30 ракет приблизно було знищено. По ударних безпілотниках маємо також до 200 збиттів", - додав він.

За його словами, російською стратегічною авіацією минулої ночі було випущено близько 40, за попередніми даними, 36 крилатих ракет. Вони були випущені з літаків ТУ-95 та ТУ-160 з Саратовської області. "Говорити про те, що вони не можуть завдавати ударів поки що не можна, але їх потенціал Служба безпеки суттєво понизила", - додав він.

Теги: #атака_бпла_рф #ракетна_атака

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