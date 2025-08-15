Інтерфакс-Україна
Події
17:21 15.08.2025

Одна людина загинула, ще одна постраждала у передмісті Дніпра через ракетну атаку

Фото: ДСНС

Чоловік загинув внаслідок ракетного удару по території Дніпровського району Дніпропетровської області в п'ятницю, ще один постраждав, повідомив голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Сергій Лисак.

"Через ворожу атаку на Дніпровський район пошкоджені вантажівка та мікроавтобус. Загинув чоловік. Співчуття рідним та близьким. Ще один – постраждав", - написав Лисак в телеграм.

Раніше під час повітряної тривоги повідомлялося про балістичну ракету, яка летіла в напрямку Дніпра та м. Кам'янське Дніпровського району. Затим у місті пролунав вибух.

Згодом Лисак повідомив про ракетну атаку по Дніпровському району, одного постраждалого та пожежу.

