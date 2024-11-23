Росія знову використовує їжу як зброю та інструмент примусу - посол Брінк

Голодомор - це трагедія не тільки через голод, а й тому, що це був спланований захід, метою якого було зламати дух українського народу, сьогодні Росія знову використовує їжу як зброю та інструмент влади і примусу, сказала посол США в Україні Бріджит Брінк у День пам'яті жертв Голодоморів в Україні.

"Російські війська зруйнували об'єкти сільськогосподарської інфраструктури, розкрадали українське зерно, блокували й атакували чорноморські порти України. Усе це є частиною спроб Росії зруйнувати економіку України. Утім, такі удари також впливають на країни та людей з усього світу, які залежать від українського зерна", - зазначила Брінк у відеозверненні на своїй сторінці в соцмережі Х.

Посол США також наголосила, що російська агресія загрожує світовій свободі, відкритості та миру.