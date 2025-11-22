22 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

22 листопада 2025 року в Україні та світі відзначають День пам’яті жертв голодоморів.

Ще сьогодні Міжнародний день сина, День гуманного суспільства, Міжнародний день музиканта.

Православна церква вшановує пам'ять святого апостола Филимона та тих, хто з ним.

День 1368 Російська агресія - Day 1368 Russian aggression

День пам’яті жертв голодоморів

Відзначається щорічно в четверту суботу листопада відповідно до Указу Президента від 26.11.1998 р. № 1310/98.

Ця пам’ятна дата має нагадувати про жахливі події, пов’язані з геноцидом, вчиненим стосовно українського народу. Цей, сповнений скорботи день, названо Днем пам’яті жертв Голодоморів, які мали місце в 1921-1923 рр., 1932-1933рр. та 1946-1947 рр.

Найтрагічнішим та найжахливішим за наслідками став масовий голод 1932-1933 рр. Відомо, що за цей період від голоду, штучно та планомірно впровадженим в життя верхівкою радянської влади, загинуло понад 7 мільйонів осіб. Загиблі вшановуються хвилиною мовчання, а по всій країні проходить захід під назвою "Свічка пам’яті".

Міжнародний день сина

Ідея цього дня виникла як частина ширшого руху з підтримки сімейних цінностей, подібно до таких свят, як День матері, День батька чи День доньки. Хоча свято не має офіційного статусу, воно стало популярним завдяки соціальним мережам і підтримці сімейних традицій.

День гуманного суспільства

Спрямований на популяризацію гуманності, доброти, емпатії та співчуття як основних цінностей у стосунках між людьми, тваринами та природою. Головна ідея — звернути увагу на важливість гуманного ставлення до всіх живих істот і створення суспільства, де панують взаємоповага, співчуття та екологічна свідомість. Свято також нагадує про важливість боротьби за права тварин, збереження природи та захист слабких і вразливих.

Міжнародний день музиканта

День музиканта пов'язаний із днем вшанування святої Цецилії, покровительки музикантів, у християнській традиції.

Свята Цецилія, яка жила в III столітті, вважається символом духовного зв’язку музики та віри. Легенда розповідає, що під час свого мученицького шляху вона співала хвалу Господу, що й стало підставою для її зв’язку з музикою. Офіційно День музики на честь святої Цецилії почали святкувати у Європі від XV століття, і з часом це свято поширилося в усьому світі, поступово трансформуючись у день усіх музикантів.

Народилися в цей день:

110 років від дня народження Якова Григоровича Куценка (1915−1988), українського важкоатлета, тренера.

Ще цього дня:

1963 - У Далласі стається одне з найгучніших вбивств XX століття — Лі Гарві Освальд стріляє в президента США Джона Кеннеді;

1975 - В Іспанії відновлюють монархію — по смерті диктатора Франсіско Франко влада в країні переходить до призначеного ним спадкоємця, 37-річного принца Хуана Карлоса Бурбона, котрий цього дня стає королем Іспанії;

1990 - 65-річна Маргарет Тетчер оголошує про свою відставку з поста прем'єр-міністра країни;

2004 - Починається Помаранчева революція;

2005 - Указом Президента Віктора Ющенка в Україні 22 листопада проголошено Днем Свободи;

2010 - Починається безстрокова акція протесту на Майдані Незалежності в Києві проти нового Податкового кодексу, написаного урядом Азарова, які підтримували акціями по всій Україні.

Церковне свято:

День пам’яті святого апостола Филимона та тих, хто з ним

Святий апостол Филимон - один із 70 апостолів, обраних Ісусом Христом. Він був єпископом в місті Колофон, сучасна Туреччина. Филимон був відомий своєю духовною силою та вірою, і його життя було приміром для інших християн. Щодо тих, хто з ним, відомо, що він був близьким другом апостола Павла. Павло у своєму Другому Посланні до Филимона пише про свою любов і повагу до Филимона, називаючи його "любимим братом" і "співвіршем". Це свідчить про сильний духовний зв'язок та підтримку між ними.

Іменини:

Борис, Василь, Володимир, Іван, Ілля, Максим, Марк, Михайло, Олексій, Опанас, Павло, Петро, Федір.

З прикмет цього дня:

Іній на деревах обіцяє хороший урожай вівса, дощ – врожай пшениці, а снігопад означає, що негода триватиме довго. Також теплого дня, якщо тепло, то зима буде довгою та сніжною.

Сьогодні не можна сваритися, позичати гроші, відмовляти в допомозі та вирушати в далеку дорогу. Також не рекомендується займатися важкою фізичною працею, вживати алкоголь та показувати негативні емоції.