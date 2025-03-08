Посол США назвала загибель цивільних українців внаслідок нічних атак РФ жахливими новинами

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала "жахливими новинами" інформацію про загибель українців внаслідок атак РФ в ніч на суботу.

"Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення. Зокрема, було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників у Добропіллі", - написала Брінк в соцмережі Х в суботу.

Вона відзначила, що цивільне населення "продовжує нести тягар цієї війни".

Як повідомлялося, протягом минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 20 мирних жителів Донецької області, зокрема 11 у Добропіллі і три у Покровську. Ще 43 людини в області за добу дістали поранення, з них 30 у Добропілля, п’ятеро з них діти. В Донецькій області оголошено День жалоби.

У п’ятницю президент США Дональд Трамп заявив, що йому легше мати справу з РФ щодо досягнення миру в України, а коментуючи обстріли України з боку РФ, сказав, що Володимир Путін "робить те, що зробив би будь-хто інший" в умовах війни.