Посол США Брінк: США підготували понад 2000 спеціалістів, передали необхідне обладнання для розмінування українських територій

Посол США в Україні Бріджит Брінк у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки відзначила роботу українських саперів, які працюють над розмінуванням територій.

"Понад третину території України заміновано. У Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки ми вшановуємо українських саперів, які відновлюють землі, сільське господарство та торгівлю. США підготували понад 2000 спеціалістів і передали необхідне обладнання, підтримуючи відновлення та зміцнюючи глобальну безпеку й добробут", - заявила Брінк, повідомляє посольство США в Україні в телеграм-каналі.