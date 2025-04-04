Інтерфакс-Україна

Події

12:17 04.04.2025

Посол США Брінк: США підготували понад 2000 спеціалістів, передали необхідне обладнання для розмінування українських територій

1 хв читати
Посол США Брінк: США підготували понад 2000 спеціалістів, передали необхідне обладнання для розмінування українських територій

Посол США в Україні Бріджит Брінк у Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки відзначила роботу українських саперів, які працюють над розмінуванням територій.

"Понад третину території України заміновано. У Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки ми вшановуємо українських саперів, які відновлюють землі, сільське господарство та торгівлю. США підготували понад 2000 спеціалістів і передали необхідне обладнання, підтримуючи відновлення та зміцнюючи глобальну безпеку й добробут", - заявила Брінк, повідомляє посольство США в Україні в телеграм-каналі.

Теги: #брінк_бріджит #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:18 04.04.2025
Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу

Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу

07:12 04.04.2025
Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу - ЗМІ

Головний російський переговірник заявив, що в переговорах щодо припинення війни в Україні досягнуто прогресу - ЗМІ

06:58 04.04.2025
Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

Оточення Трампа не радить йому спілкуватися з Путіним – ЗМІ

06:35 04.04.2025
РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

РФ втратила понад 4000 танків за час агресії проти України – ЗМІ

13:03 08.03.2025
Посол США назвала загибель цивільних українців внаслідок нічних атак РФ жахливими новинами

Посол США назвала загибель цивільних українців внаслідок нічних атак РФ жахливими новинами

14:23 01.02.2025
Міністр енергетики обговорив з послом США участь американського бізнесу у розбудові енергетики

Міністр енергетики обговорив з послом США участь американського бізнесу у розбудові енергетики

10:10 13.12.2024
РФ атакує енергосистему, транспортну мережу і ключові об'єкти в Україні - посол США

РФ атакує енергосистему, транспортну мережу і ключові об'єкти в Україні - посол США

21:30 23.11.2024
Росія знову використовує їжу як зброю та інструмент примусу - посол Брінк

Росія знову використовує їжу як зброю та інструмент примусу - посол Брінк

23:42 15.11.2024
Жінки-підприємниці мають вирішальне значення для економіки України у воєнний час - Брінк

Жінки-підприємниці мають вирішальне значення для економіки України у воєнний час - Брінк

17:24 01.11.2024
В Україну прибули троє конгресменів США - посол

В Україну прибули троє конгресменів США - посол

ВАЖЛИВЕ

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Від початку повномасштабного вторгнення ми змогли повернути до безпечного використання понад 35 тис. кв. км територій - Шмигаль

Захисники України в ніч на 4 квітня знищили 42 із 78 задіяних ворогом дронів

Кількість загиблих у Харкові зросла до чотирьох

ОСТАННЄ

Сибіга і Сіярто домовилися наступного тижня провести наступний раунд консультацій між командами України та Угорщини

Укргідрометцентр попереджає про заморозки в наступні дві ночі

Чіткі терміни служби мотивують найбільше кандидатів долучатися за програмою "Контракт 18-24" - Сухопутні війська

Кабмін погодив утворення Інституту екологічного відновлення та розвитку України

Кабмін направив 128 млн грн Міноборони для забезпечення заходів із формування армійських корпусів у ЗСУ

Кабмін дозволив для пріоритетної реєстрації шлюбу через "Дію" авторизовуватися за допомогою "Армія+"

В Україні на вихідних дощі та мокрий сніг – Укргідрометцентр

Сибіга: угоду з США про мінеральні ресурси аналізують на відповідність українському законодавству та майбутньому членству в ЄС

Постраждалий внаслідок вибуху авто в м.Дніпро посадовець помер в лікарні, відкрита справа по статті "теракт" - Нацполіція

Нацполіція викрила в Кривому Розі схему "монополізації" ритуальних послуг з перевезення та поховання загиблих військових

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА