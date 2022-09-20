Політика

18:51 20.09.2022

Перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України - Шмигаль

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Перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України - Шмигаль

 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України та активізації відносин із країнами Глобального Півдня.

"Як повідомив Денис Шмигаль, перед українською делегацією на Генасамблеї ООН стоїть завдання зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України (зокрема збільшення постачань зброї та фінансової допомоги), активізація відносин із країнами Глобального Півдня (Латинська Америка, Африка, Близький Схід, Азія) та притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні", - йдеться у повідомленні пресслужби уряду з посиланням на Шмигаля, який узяв участь у відкритті 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Зазначається, що українська делегація на полях Генеральної асамблеї також провадить роботу щодо створення передумов для запуску механізму компенсації Росією завданих Україні збитків, притягнення керівництва Росії до персональної відповідальності за злочини проти українців у Бучі, Ізюмі та інших українських містах.

"Глобальний голод, ядерний тероризм, не бачене раніше насилля - ось асоціації, які сьогодні викликає Росія у світових лідерів. Усі їхні промови починаються з ситуації в Україні та глобальних наслідків, які вже спричинила війна і які ще спричинить у майбутньому. Такий значний інтерес світових лідерів демонструє їхню схвильованість і бажання об’єднатися перед лицем цих жахливих загроз із боку агресора", - заявив прем'єр.

Теги: #оон #шмигаль

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