Політика

13:48 18.09.2022

Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

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Верховна Рада на найближчому засіданні може створити ТСК щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги - нардеп

Верховна Рада України на найближчому пленарному засіданні планує розглянути питання щодо створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо розслідування порушень використання гуманітарної допомоги під час війни, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"На найближчому пленарному засіданні парламенту може бути створена ТСК з розслідування можливих порушень використання гуманітарної допомоги під час війни. Відповідна постанова вже зареєстрована (№8031) та розглянута комітетом", - написав він у своєму телеграм-каналі в неділю.

Головою ТСК, за його словами, пропонують призначити члена фракції "Слуга народу" Сергія Козиря, а загалом до складу комісії зможуть увійти вісім представників монобільшості та по одному представнику від депутатських груп "Довіра", "Платформа за життя та мир" та "Відновлення".

"Заявлена мета: здійснення парламентського контролю та розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави. Чесно кажучи, цим мають опікуватися правоохоронці, а не депутати", - додав Железняк.

 

Теги: #рада #гумдопомога #железняк

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