Політика

20:47 16.09.2022

Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

1 хв читати
Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

Повідомлення про російські воєнні злочини в Харківській області мають зміцнити рішучість підтримувати Україну та притягнути Росію до відповідальності, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Жахливі новини про масові поховання в Ізюмі мають зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її звірства і підтримати Україну в її зусиллях захистити свою батьківщину та звільнити її громадян, які неймовірно страждають від російських військ", - написала Брінк у твіттері.

Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі Харківської області було виявлено близько 500 поховань цивільного населення та братську могилу, де поховано приблизно до 20 військовослужбовців Збройних сил України.

 

 

 

Теги: #реакція #поховання #ізюм

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 16.09.2022
Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі

Боррель вражений масовими похованнями, виявленими в Ізюмі

19:14 16.09.2022
Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

Українських військових перед масовим похованням в Ізюмі катували

17:48 16.09.2022
Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

Зеленський заявив про справедливо страшну відплату за масові поховання в Ізюмі

16:58 16.09.2022
ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

ООН відправить місію до місця масових поховань в Ізюмі – ЗМІ

13:15 16.09.2022
Голова Нацполіції: На деокупованих територіях Харківщини знайдено 50 тіл загиблих цивільних та 445 поховань біля Ізюму

Голова Нацполіції: На деокупованих територіях Харківщини знайдено 50 тіл загиблих цивільних та 445 поховань біля Ізюму

10:31 16.09.2022
Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

Подоляк повідомив про 450 могил на місці масових поховань в Ізюмі

07:11 16.09.2022
В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

В Ізюмі розпочалися процесуальні дії щодо масових поховань

20:19 14.09.2022
У звільненому Ізюмі вилучено докази функціонування окупаційної поліції

У звільненому Ізюмі вилучено докази функціонування окупаційної поліції

13:36 14.09.2022
Жоден окупант не зможе підкорити серця українців – Зеленський в Ізюмі

Жоден окупант не зможе підкорити серця українців – Зеленський в Ізюмі

13:24 14.09.2022
Зеленський узяв участь у піднятті прапора України у звільненому Ізюмі

Зеленський узяв участь у піднятті прапора України у звільненому Ізюмі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Чернігівській міськраді назвали візит правоохоронців політичним тиском на мера

Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

Зеленський припускає скорочення у майбутньому фінансової та військової підтримки України

ОСТАННЄ

Візит Блінкена в Україну від імені президента США був спрямований на те, щоб показати його незгасну підтримку - Брінк

У Чернігівській міськраді назвали візит правоохоронців політичним тиском на мера

Зеленський вручив фон дер Ляєн Орден князя Ярослава Мудрого І ступеня

Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

Шольц провів розмову із Путіним: Росія має вивести війська з України та визнати український суверенітет

ЦВК визнала Сівіріна обраним нардепом замість Умєрова

Зеленський обговорив ситуацію на ЗАЕС із головою італійського уряду

Переважна більшість громадян Туреччини підтримує вступ країни до ЄС

Трамп має подивитися на війну без рожевих окулярів - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА