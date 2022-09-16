Росія має бути притягнута до відповідальності за її звірства в Україні

Повідомлення про російські воєнні злочини в Харківській області мають зміцнити рішучість підтримувати Україну та притягнути Росію до відповідальності, заявила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Жахливі новини про масові поховання в Ізюмі мають зміцнити нашу колективну рішучість притягнути Росію до відповідальності за її звірства і підтримати Україну в її зусиллях захистити свою батьківщину та звільнити її громадян, які неймовірно страждають від російських військ", - написала Брінк у твіттері.

Як повідомлялося, у звільненому Ізюмі Харківської області було виявлено близько 500 поховань цивільного населення та братську могилу, де поховано приблизно до 20 військовослужбовців Збройних сил України.