Переговори з НАТО наразі не в активній фазі, але залишаються важливим пріоритетом - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що переговори з Північноатлантичним альянсом наразі не проходять активно через бойові дії, хоча й не втрачають своєї актуальності.

"Переговори з НАТО сьогодні не в активній фазі. Безумовно, через війну в Україні, ми не можемо активно сьогодні вести ці переговори. Звісно, для нас це актуально... НАТО залишається на порядку денному України та важливим пріоритетом", - сказав Шмигаль на пресконференції у середу.

Водночас прем'єр наголосив, що українська влада наразі просувається у питаннях гарантування безпеки через підписання міжнародних договорів.

Шмигаль зазначив, що уряд поки що не отримував від президента доручень у межах підготовки до реалізації проєкту за договором про гарантії безпеки України.