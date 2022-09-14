Політика

15:55 14.09.2022

Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

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Шмигаль про кадрові зміни в уряді: На сьогодні у мене немає таких ідей і пропозицій

- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні у нього немає ідей і пропозицій щодо кадрових змін в уряді.

"Що стосується кадрових змін у Кабміні, у мене станом на сьогодні таких ідей і пропозицій немає", - сказав Шмигаль на пресконференції в середу.

Водночас прем'єр-міністр зазначив, що уряд розуміє важливість оптимізації та скорочення видатків на державний апарат загалом.

"Через цифровізацію та запровадження цифрових послуг у нас виникає можливість скорочувати деякі посади", - додав він.

Зокрема, прем'єр заявив, що міністерства працюють над функціональним аудитом усієї вертикалі виконавчої влади, який допоможе скасувати або оптимізувати функції, які вже застаріли.

За його словами, це дасть змогу говорити про можливість скорочення штату чиновників на 30% у країні, і не лише в структурі міністерств.

Шмигаль повідомив, що на сьогодні вже скорочено близько 8 тис. чиновників, а попереду ще скорочення кількох десятків чиновників і вакансій на держслужбі.

За його словами, такі скорочення дадуть змогу 2023 року скоротити видатки держави на 11,8 млрд грн.

Що стосується місцевого самоврядування, то уряд також готує свої пропозиції щодо скорочення чиновників в обласних та районних державних адміністраціях.

Теги: #кадри #шмигаль

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