Політика

18:09 13.09.2022

ЦВК визнала Сівіріна обраним нардепом замість Умєрова

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ЦВК визнала Сівіріна обраним нардепом замість Умєрова

Центральна виборча комісія визнала фінансиста Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України від партії "Голос" замість Рустема Умєрова, повідомила пресслужба ЦВК.

Комісія отримала постанову Верховної Ради про дострокове припинення повноважень народного депутата Рустема Умєрова. Він написав заяву про складення депутатських повноважень. ЦВК розглянула постанову та визнала наступного за черговістю Олексія Сівіріна обраним народним депутатом України (№21 у виборчому списку партії "Голос") – зазначається у повідомленні Центрвиборчкому.

Довідка. Олексій Сівірін – фінансист, старший бізнес-аналітик ТОВ "МакКінзі і Компанія Україна". Працював трейдером і бізнес-аналітиком у міжнародних компаніях "Філіп Моріс Україна", "Кофко Агрі Ресорсіз Україна", "МакКінзі і Компанія Україна". Закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "фінанси та кредит".

Як повідомлялося, 7 вересня Верховна Рада призначила народного депутата Рустема Умєрова на посаду керівника Фонду державного майна (ФДМ).

У 2019 році був обраний народним депутатом ІХ скликання від партії "Голос" (18-й номер у списку як безпартійний) і став членом однойменної фракції.

 

Теги: #цвк #голос

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