Україна бореться проти імперії, що розпадається, і тому переможе, вважає старший науковий співробітник Інституту Гувера, Стенфордського університету Ніл Фергюсон.

"Росія у 28 разів територіально більша за Україну, її ВВП в багато разів перевищує український, а населення – в 3,5 раза. Під цими квадратними кілометрами величезні запаси корисних копалин, на продажу яких імперія робить бізнес і заробляє колосальні кошти. Однак, якби у війнах ключовими були цифри, – то США не програли б у В’єтнамі, а СРСР – в Афганістані. Особливість імперій в тому, що вони занепадають", - сказав Фергюсон на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

Він зазначив, що Україна здатна виграти війну.

"Ми маємо розуміти, що Україна може виграти цю війну. Це може стати успішним прикладом національно-визвольної боротьби, оскільки нація збирається проти гнилої імперії і знаходить себе в цій боротьбі. Ми це спостерігаємо прямо зараз", - підсумував він.