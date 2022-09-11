Політика

07:20 11.09.2022

Спільна перемога Заходу залежить від подальшої його підтримки України у війні з РФ - Моравецький

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Спільна перемога Заходу залежить від подальшої його підтримки України у війні з РФ - Моравецький

Спільна перемога Заходу залежить від подальшої його підтримки України у війні з РФ, заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Зустріч організована Фондом Віктора Пінчука.

"Україна бореться за нашу і вашу свободу. За майбутнє вільного світу. Це має зрозуміти кожен – також наші італійські друзі, німецькі партнери, французи та інші нації. Військова та фінансова підтримка мають критичну значущість. Є передумовою, щоб Україна вистояла та перемогла", – сказав він на 17-й Щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

На його переконання, будь-які зволікання чи сумніви щодо необхідності підтримувати Україну лише видаляють перемогу вільного світу.

"Небажання постачати, зволікання, коливання - це передумови поразки", - наголосив Матеуш Моравецький.

За його словами, зараз світ стоїть на межі переломного моменту в історії.

"Я гаряче вірю в те, що Україна переможе та захистить свою свободу та незалежність. Це переломний момент в світовій історії, не лише європейській", – підсумував польський прем'єр.

 

 

 

Теги: #yes #премєр #моравецький

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