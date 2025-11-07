Інтерфакс-Україна
Події
20:53 07.11.2025

У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

1 хв читати
У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

Прокуратура Стамбула видала ордер на арешт ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу, повідомляє в п'ятницю газета "Дейлі сабах".

Відзначається, що, крім Нетаньягу, ордери видані щодо ще 36 осіб. Серед них - високопоставлені ізраїльські політики і військові. Всіх цих фігурантів звинувачують у скоєнні геноциду в Секторі Гази.

В Ізраїлі неодноразово відкидали подібні звинувачення. Так, у вересні в ізраїльському МЗС назвали "спотвореною і брехливою" доповідь спеціальної комісії Ради з прав людини ООН про вчинення Ізраїлем геноциду в Секторі Гази.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС скоїло напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб були взяті в заручники. У відповідь військові Ізраїлю розпочали військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа.

У листопаді 2024 року МКС видав ордер на арешт ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу і тодішнього міністра оборони Йоава Галанта за "злочини проти людяності і військові злочини" у зв'язку з конфліктом у Секторі Гази.

В ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю і рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого Вашингтоном плану з врегулювання конфлікту в Секторі Гази.

Теги: #ізраїль #туреччина #премєр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:17 07.11.2025
Трамп назвав розмову з Нетаньягу та Токаєвим важливим кроком для зміцнення глобальних зв’язків

Трамп назвав розмову з Нетаньягу та Токаєвим важливим кроком для зміцнення глобальних зв’язків

06:21 05.11.2025
Рух ХАМАС передав Ізраїлю тіло ще одного заручника

Рух ХАМАС передав Ізраїлю тіло ще одного заручника

19:39 31.10.2025
Парламент Молдови затвердив Мунтяну на посаду прем'єр-міністра

Парламент Молдови затвердив Мунтяну на посаду прем'єр-міністра

20:20 30.10.2025
Рух ХАМАС передав ізраїльтянам тіла двох заручників - ЦАХАЛ

Рух ХАМАС передав ізраїльтянам тіла двох заручників - ЦАХАЛ

20:14 29.10.2025
Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

Фіцо не підтримує ідею ЄС про закупівлю озброєння США для України

17:40 29.10.2025
Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

20:24 28.10.2025
США закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів після звинувачень на адресу ХАМАС у порушенні перемир'я

США закликали Ізраїль не вживати радикальних заходів після звинувачень на адресу ХАМАС у порушенні перемир'я

19:42 27.10.2025
Туреччина має намір купити у Британії 20 винищувачів Typhoon

Туреччина має намір купити у Британії 20 винищувачів Typhoon

22:41 22.10.2025
Заяви Росії про "дипломатію" не мають сенсу - Посольство України в Ізраїлі

Заяви Росії про "дипломатію" не мають сенсу - Посольство України в Ізраїлі

17:39 22.10.2025
Ізраїль налаштований проти участі турецьких сил у миротворчій місії в Газі - ЗМІ

Ізраїль налаштований проти участі турецьких сил у миротворчій місії в Газі - ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Базовим фінансовим забезпеченням для контрактів у ЗСУ може бути 50-60 тис. грн – Зеленський

Лише чверть українців повернеться після війни, але закриють дефіцит на ринку праці, переконаний Яценюк

Двоє людей загинули, ще 6 осіб поранені на Херсонщині через ворожі обстріли – прокуратура

Виробництво літаків Gripen в Україні розпочнеться у 2033 році – Шмигаль

Україна має створювати спільні підприємства з партнерами, щоб не перетворитися на сировинний придаток їх ВПК – Яценюк

ОСТАННЄ

Зеленський зустрівся з діячами культури

Зеленський звільнив з посад заступників секретаря РНБО Демедюка та Кононенка

Єрмак: Ще одного юнака вдалося врятувати з ТОТ

Умєров і Каллас обговорили пріоритети військової та невійськової підтримки України на 2026 рік

Трамп заявив, що єдина причина, чому не відбувся саміт у Будапешті – це те, що "війна продовжується"

Трамп "розглядає" можливість звільнення Угорщини від санкцій щодо купівлі російської нафти

Орбан на зустрічі з Трампом: Війна в Україні є "найважливішим питанням для нас"

Україна має виграти цю війну, оскільки бореться за безпеку Європи - президент Румунії

Зеленський і президент Лівану обговорили співпрацю, зокрема у постачанні продовольства

У ЄК нагадали про ініціативу щодо захисту від дронів на тлі інцидентів з БпЛА в країнах ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА