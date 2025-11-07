У Туреччині видали ордер на арешт Нетаньягу за звинуваченнями в геноциді

Прокуратура Стамбула видала ордер на арешт ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу, повідомляє в п'ятницю газета "Дейлі сабах".

Відзначається, що, крім Нетаньягу, ордери видані щодо ще 36 осіб. Серед них - високопоставлені ізраїльські політики і військові. Всіх цих фігурантів звинувачують у скоєнні геноциду в Секторі Гази.

В Ізраїлі неодноразово відкидали подібні звинувачення. Так, у вересні в ізраїльському МЗС назвали "спотвореною і брехливою" доповідь спеціальної комісії Ради з прав людини ООН про вчинення Ізраїлем геноциду в Секторі Гази.

7 жовтня 2023 року угруповання ХАМАС скоїло напад на Ізраїль. Жертвами атаки стали понад 1,2 тис. осіб, ще 240 осіб були взяті в заручники. У відповідь військові Ізраїлю розпочали військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа.

У листопаді 2024 року МКС видав ордер на арешт ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньягу і тодішнього міністра оборони Йоава Галанта за "злочини проти людяності і військові злочини" у зв'язку з конфліктом у Секторі Гази.

В ніч на 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ізраїлю і рух ХАМАС погодилися на першу фазу запропонованого Вашингтоном плану з врегулювання конфлікту в Секторі Гази.