04:28 11.10.2025

Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Президент Еммануель Макрон знову призначив прем'єр-міністром Франції Себастьяна Лекорню.

"Я приймаю - з обов'язку - місію, довірену мені президентом Республіки, зробити все можливе, щоб забезпечити Францію бюджетом до кінця року та вирішити щоденні проблеми наших співвітчизників", - написав він в соцмережі Х.

Лекорню зазначив, що необхідно покласти край політичній кризі та нестабільності, яка шкодить іміджу Франції та її інтересам.

"Як я вже казав, цього можна досягти лише за певних умов, зробивши необхідні висновки з останніх кількох тижнів", - зазначив він.

За його словами, всі питання, порушені під час консультацій, проведених останніми днями, будуть відкриті для парламентського обговорення: члени парламенту та сенатори зможуть виконати свої обов'язки, і дебати мають тривати до кінця.

Також відновлення державних фінансів залишається пріоритетом для майбутнього та суверенітету Франції.

Лекорню додав, що всі амбіції є законними та корисними, але ті, хто приєднається до уряду, повинні зобов'язатися відмовитися від президентських амбіцій на 2027 рік.

"Нова урядова команда повинна втілювати оновлений та різноманітний спектр навичок. Я зроблю все можливе, щоб досягти успіху в цій місії", - підкреслив він.

Джерело: https://x.com/SebLecornu/status/1976740050022154629

