Інтерфакс-Україна
Події
19:14 18.10.2025

Фракція "Слуга Народу" наступного тижня проведе зустріч із прем’єр-міністеркою Свириденко

1 хв читати
Наступного тижня, 20 жовтня, фракція "Слуга Народу" проведе зустріч із прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та членами уряду, захід відбудеться у форматі координаційної наради, під час якої обговорять реалізацію пріоритетних напрямків державної політики, повідомляє речниця фракції Юлія Палійчук.

До участі у нараді запрошені керівництво Верховної Ради України, народні депутати та члени Кабінету Міністрів України.

"У понеділок, 20 жовтня фракція політичної партії "Слуга Народу" проведе Координаційну нараду за участі представників уряду щодо реалізації пріоритетних напрямків державної політики", - зазначено в дописі речниці, оприлюдненому у Телеграм.

У засіданні координаційної наради візьмуть участь прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, віце-прем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр оборони Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністр енергетики Світлана Гринчук, міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін, міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова, а також інші члени Кабінету Міністрів України.

 

Теги: #фракція #рада #премєр

