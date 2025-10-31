Інтерфакс-Україна
Парламент Молдови затвердив Мунтяну на посаду прем'єр-міністра

Парламент Молдови на пленарному засіданні в п'ятницю затвердив Олександра Мунтяну прем'єр-міністром країни, передало держагентство Молдпрес.

"55 голосами депутатів парламент висловив довіру уряду Мунтяну", - йдеться в повідомленні агентства.

В результаті голосування в парламенті також була схвалена програма дій нового уряду, "за" проголосували 55 (відповідає кількості представників правлячої партії "Дія і солідарність") з діючих 101 парламентарія.

Раніше президент Молдови Мая Санду призначила Мунтяну кандидатом на пост прем'єра, що дозволило йому сформувати новий склад кабінету міністрів.

Мунтяну в п'ятницю звернувся до депутатів з проханням про вотум довіри.

На пленарному засіданні Мунтяну представив програму уряду "ЄС, мир, розвиток", яка передбачає 16 галузевих пріоритетів. Новий кабінет міністрів має намір завершити переговори про вступ до Європейського союзу до 2028 року, забезпечуючи при цьому стабільне економічне зростання.

Опозиційні депутати від "Нашої партії", представники фракцій партії комуністів, партії соціалістів, партії "Альтернатива" і "Демократія Дом" у своїх виступах заявили, що не голосуватимуть за уряд Мунтяну.

Раніше повідомлялося, що колишній глава уряду Молдови Дорін Речан відмовився від запропонованої йому після парламентських виборів посади прем'єр-міністра за особистим бажанням. Він обіймав посаду прем'єра з лютого 2023 року.

У зв'язку з цим правляча партія "Дія і солідарність" і президент Молдови Санду запропонували зайняти посаду прем'єра Мунтяну, який прийняв цю пропозицію.

Мунтяну народився в 1964 році в Кишиневі, вивчав фізику в Інституті прикладної фізики Академії наук, а потім в Технічному університеті Молдови, де обіймав посаду доцента і заступника декана міжнародного факультету.

Після створення Національного банку Молдови він обіймав керівні посади в департаменті зовнішніх зв'язків. Після навчання в аспірантурі Колумбійського університету в Нью-Йорку працював у Світовому банку у Вашингтоні.

У 1997 році він повернувся до Молдови, де обіймав посаду заступника директора Центру стратегічних досліджень і реформ (CISR), а потім директора представництва Американського інвестиційного фонду WNISEF. У 2016 році він заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, що працює в Східній Європі.

Мунтяну також є засновником Французького альянсу в Молдові та одним із засновників AmCham Moldova (Американської торгової палати), кавалером Ордена Почесного легіону (Legion d'Honneur) Франції.

