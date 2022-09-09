Політика

19:04 09.09.2022

Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

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Президент Латвії виступив за початок переговорів щодо вступу України до ЄС

Президент Латвії Егілс Левітс, перебуваючи в Києві з робочим візитом, виступив за початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", – заявив Левітс на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у Києві у п'ятницю.

Він також зазначив, що Латвія може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення цієї мети.

За його словами, Латвія є другом України й завжди залишатиметься на боці українського народу, який зараз б'ється не лише за свою свободу, а й за всю Європу та весь вільний світ.

"Наш обов'язок полягає в тому, щоб забезпечити вас усією необхідною допомогою, щоб Україна перемогла. Це обов'язок усіх демократичних країн", – наголосив президент Латвійської Республіки.

Левітс також зазначив, що Латвія допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців, організувала літні табори для українських дітей, що також підтримує Україну в боротьбі за свободу.

Крім того, за словами президента Латвії, його держава започаткувала спеціальну програму з відновлення низки об'єктів у Чернігівській області, зокрема освітніх закладів, щоб діти могли повернутися до навчання.

Теги: #єс #переговори #вступ

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