Переговори можливі лише після повного виведення військ Росії з території України - Стефанчук

Переговори з Російською Федерацією можливі лише після повного виведення російських військ із території суверенної України у її міжнародно визнаних кордонах, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Росія та її агенти впливу в Європі наразі активізували тему припинення вогню та проведення переговорів… Позиція України однозначна: будь-які переговори можливі лише після повного виведення російських військ із території суверенної України в її міжнародно-визнаних кордонах. Включно з Кримом", - наголосив спікер під час засідання телефонної розмови з головою Національних зборів парламенту Французької Республіки Яель Брон-Піве, повідомляє пресслужба українського парламенту.

"Все, що може Росія, - це брехати, шантажувати, вбивати, тероризувати, посягати на чужі території, відчуваючи свою безкарність", - зазначив Стефанчук, наголосивши, що саме тому не втомлюється наголошувати під час кожної зустрічі, що санкційний тиск має посилюватись.

Насамкінець він наголосив, що "проти атомної промисловості Росії мають бути впроваджені найсуворіші санкції", оскільки РФ вдається до ядерного шантажу.