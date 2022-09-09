ЄС має намір продовжити санкції стосовно всіх осіб РФ без винятків - глава МЗС Австрії

Влада ЄС не має наміру переглядати санкції, запроваджені стосовно конкретних осіб РФ, обмеження продовжать у попередньому вигляді, заявив глава МЗС Австрії Александер Шалленберг.

"Я можу запевнити, що ЄС - єдиний у цьому питанні, санкції не змінюватимуть. Санкції також продовжать стосовно всіх осіб зі списків, без змін. Одностайна позиція може бути проблематичною. (...) Але безпосередньо в такий переломний момент необхідно діяти єдиним фронтом, навіть якщо це важко", - сказав він в інтерв'ю Wiener Zeitung.

Водночас він висловив упевненість в ефективності санкцій ЄС проти РФ.

Крім того, глава МЗС Австрії заявив, що на тлі нинішніх подій він налаштований оптимістично щодо економічних перспектив Європи, припущень щодо можливості соціальних заворушень у регіоні цієї зими, а також імовірної зміни урядів у європейських країнах на майбутніх виборах.