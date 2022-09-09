Політика

11:53 09.09.2022

Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим для росіян до країн Шенгену

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Рада ЄС призупинила спрощений візовий режим для росіян до країн Шенгену

Рада Європейського Союзу своїм рішенням призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією.

Рішення ухвалено в п'ятницю в Празі в рамках засідання позачергової Ради ЄС з питань енергетики без обговорення, воно набуде чинності другого дня після того, як його буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС.

"Сьогодні Рада ухвалила рішення, яке повністю призупиняє дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Росією. Отже, на громадян Росії поширюватимуться загальні правила візового кодексу", - йдеться в повідомленні Ради.

Зокрема, цим рішенням передбачено, що візовий збір буде збільшено з 35 до 80 євро, також необхідно буде надати додаткові документи, буде збільшено час оформлення візи та посилено правила видачі багаторазових віз.

"Угода про спрощення візового режиму забезпечує привілейований доступ до ЄС для громадян надійних партнерів, з якими ми поділяємо спільні цінності. Своєю неспровокованою та невиправданою агресивною війною, зокрема невибірковами нападами на цивільне населення, Росія зруйнувала цю довіру та розтоптала фундаментальні цінності нашої міжнародної спільноти. Сьогоднішнє рішення є прямим наслідком дій Росії та ще одним доказом нашої непохитної прихильності до України та її народу", прокоментував рішення міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан.

Очікується, що рішення буде опубліковано в Офіційному журналі 9 вересня 2022 року, набуде чинності в день його ухвалення і буде застосовуватись з 12 вересня 2022 року.

Теги: #рф #візи #єс

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