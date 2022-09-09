Постпред України в ООН: Єдиний правильний шлях для РФ – здатися та відійти

Порятунок українців і росіян РФ має єдиний правильний шлях - "здатися і відійти", заявив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

"У Росії "є єдиний правильний шлях, щоб врятувати життя тисячам українських і фактично російських громадян" - це "здатися і відійти!", - написав він у фейсбуці під час засідання Ради Безпеки.

Кислиця зазначив, що "почавши агресію проти України в 2014 році, вторгнувшись в Україну в лютому 2022 року, Росія порушила норми і принципи практично всіх основних міжнародних документів, зокрема двосторонніх і багатосторонніх угод, Гельсінського заключного акту і, насамперед, ООН".

"Жодна держава, яка присутня в цій залі, крім Росії, не несе відповідальності за нездатність Ради ефективно виконувати свої функції за Статутом ООН. Тільки присутність Росії на постійному місці Радянського Союзу знерухоміла Раду Безпеки щодо гарантування миру та безпеки України", - зазначив він.

Представник України в ООН наголосив, що Україна захищає себе, Європу, мир та Статут ООН, і боротиметься доти, доки не буде звільнено останній дюйм суверенної української території, включно з Кримом. "Наголошую, у суворій відповідності до положень статті 51 Статуту ООН, яких ми всі зобов'язалися дотримуватися", уточнив він.

"Ми боротимемося з окупантами доти, доки не буде розбито всіх російських солдатів, які зайшли в Україну вбивати її народ. Єдине, що Путін може зробити, щоб врятувати життя своїх солдатів, це наказати їм негайно відступити", - написав Кислиця, нагадавши, що завдяки глобальній єдності, завдяки ленд-лізу, завдяки допомозі американського народу та інших союзників вдалося перемогти Гітлера.

"Зло Путіна, як і Гітлера до нього, потребує глобальної відповіді. Так було під час Другої світової війни. Зараз це так, і Україна та її союзники роблять усе можливе, щоб забезпечити таку відповідь", - сказав постпред.

Кислиця навів звільнення українських територій, що активно триває в Харківській та Херсонській областях.

"Російська Федерація вже неодноразово зловживала Радою Безпеки, зокрема, на цьому тижні. Ми закликаємо Росію навчитися поважати цей орган. Проте очевидно, що у російської делегації багато марень - хибних переконань, які не базуються на реальності. Галюцинації - бачити або чути речі, яких немає", – зауважив Кислиця.