Країни Балтії завершують узгодження угоди про обмеження в'їзду росіян до ЄС

Країни Балтії завершують роботу над спільною угодою, що обмежить в'їзд росіян із шенгенськими візами до Євросоюзу.

Про це глави дипломатичних відомств Литви, Латвії та Естонії заявили у Каунасі після зустрічі міністрів закордонних справ країн Північної Європи та Балтії (NB8).

"Країни Балтії переважно досягли (домовленості)", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич журналістам.

За його словами, остаточні рішення ухвалюватимуть на національному рівні.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зі свого боку повідомив, що вирішення цього питання очікується найближчим часом.

"Я сподіваюся, що це вже питання днів, можливо, тижнів", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія затвердила пропозицію про призупинення полегшеного візового режиму між ЄС та Росією, очікується, що Рада ЄС цього тижня схвалить цю пропозицію. "Це означатиме, що вранці у понеділок (12 вересня) у нас діятиме новий візовий режим щодо Росії", - заявила єврокомісар із внутрішніх справ ЄС Ільва Йохансон.

Для громадян РФ оформлення шенгенської візи тепер коштуватиме 85 євро проти 35 євро раніше. Стандартний час обробки заявки буде збільшено з 10 до 15 днів, а в деяких випадках – до 45 днів. Можливості отримання багаторазових віз також будуть обмежені.

Претенденти на отримання віз також мають надати додаткові документи.

Фінляндія, Польща, Естонія, Литва та Латвія почали посилювати прикордонний контроль та закликали до повної заборони видачі туристичних віз громадянам Росії. Проте Франція та Німеччина виступають проти такого кроку.