Політика

13:03 07.09.2022

Країни Балтії завершують узгодження угоди про обмеження в'їзду росіян до ЄС

2 хв читати
Країни Балтії завершують узгодження угоди про обмеження в'їзду росіян до ЄС

Країни Балтії завершують роботу над спільною угодою, що обмежить в'їзд росіян із шенгенськими візами до Євросоюзу.

Про це глави дипломатичних відомств Литви, Латвії та Естонії заявили у Каунасі після зустрічі міністрів закордонних справ країн Північної Європи та Балтії (NB8).

"Країни Балтії переважно досягли (домовленості)", - заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич журналістам.

За його словами, остаточні рішення ухвалюватимуть на національному рівні.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зі свого боку повідомив, що вирішення цього питання очікується найближчим часом.

"Я сподіваюся, що це вже питання днів, можливо, тижнів", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Єврокомісія затвердила пропозицію про призупинення полегшеного візового режиму між ЄС та Росією, очікується, що Рада ЄС цього тижня схвалить цю пропозицію. "Це означатиме, що вранці у понеділок (12 вересня) у нас діятиме новий візовий режим щодо Росії", - заявила єврокомісар із внутрішніх справ ЄС Ільва Йохансон.

Для громадян РФ оформлення шенгенської візи тепер коштуватиме 85 євро проти 35 євро раніше. Стандартний час обробки заявки буде збільшено з 10 до 15 днів, а в деяких випадках – до 45 днів. Можливості отримання багаторазових віз також будуть обмежені.

Претенденти на отримання віз також мають надати додаткові документи.

Фінляндія, Польща, Естонія, Литва та Латвія почали посилювати прикордонний контроль та закликали до повної заборони видачі туристичних віз громадянам Росії. Проте Франція та Німеччина виступають проти такого кроку.

Теги: #візи #балтія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:31 07.09.2022
Скасування спрощеного візового режиму в ЄС для росіян демонструє їм, що вони несуть моральну відповідальність за агресію проти України

Скасування спрощеного візового режиму в ЄС для росіян демонструє їм, що вони несуть моральну відповідальність за агресію проти України

17:10 06.09.2022
Єврокомісія пропонує повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

Єврокомісія пропонує повністю призупинити Угоду про спрощення візового режиму з РФ

15:50 06.09.2022
ВР закликала інституції та країни ЄС припинити видачу шенгенських віз росіянам

ВР закликала інституції та країни ЄС припинити видачу шенгенських віз росіянам

17:22 01.09.2022
Після домовленості щодо змін у візовій політиці ЄС стосовно РФ аргумент про те, що це війна Путіна, залишився в минулому - Кулеба

Після домовленості щодо змін у візовій політиці ЄС стосовно РФ аргумент про те, що це війна Путіна, залишився в минулому - Кулеба

15:27 01.09.2022
Фінляндія удесятеро скорочує кількість віз для росіян

Фінляндія удесятеро скорочує кількість віз для росіян

06:37 01.09.2022
Для Європи принизливо, коли її розглядають як великий бутик чи ресторан

Для Європи принизливо, коли її розглядають як великий бутик чи ресторан

16:52 31.08.2022
Міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" перегляду видачі шенгенських віз росіянам

Міністри закордонних справ ЄС дали "зелене світло" перегляду видачі шенгенських віз росіянам

13:59 31.08.2022
Країни ЄС, що межують з РФ, можуть на національному рівні вжити заходів для ускладнення росіянам в'їзду до Євросоюзу - ЗМІ

Країни ЄС, що межують з РФ, можуть на національному рівні вжити заходів для ускладнення росіянам в'їзду до Євросоюзу - ЗМІ

06:56 31.08.2022
Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

Глава МЗС Нідерландів підтримує плани заборони на видачу туристичних шенгенських віз громадянам РФ

19:30 30.08.2022
Глава МЗС ФРН пропонує заморозити угоду ЄС-РФ про спрощення візового режиму - ЗМІ

Глава МЗС ФРН пропонує заморозити угоду ЄС-РФ про спрощення візового режиму - ЗМІ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

Ми зможемо збудувати з новим британським прем'єром глибокі результативні відносини – Зеленський

Зеленський закликав звертати увагу на всі ділянки фронту

Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ про створення зони захисту на Запорізькій АЕС, якщо йдеться про демілітаризацію станції

Скасування спрощеного візового режиму в ЄС для росіян демонструє їм, що вони несуть моральну відповідальність за агресію проти України

ОСТАННЄ

Україна розраховує на допомогу Великої Британії у питаннях гарантій безпеки та відновлення - посол

Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

Путін має намір обговорити з Ердоганом можливості обмеження вивезення агропродукції з України до Європи чорноморським коридором

Ми зможемо збудувати з новим британським прем'єром глибокі результативні відносини – Зеленський

Зеленський закликав звертати увагу на всі ділянки фронту

Україна підтримає пропозицію МАГАТЕ про створення зони захисту на Запорізькій АЕС, якщо йдеться про демілітаризацію станції

США, як і раніше, не вважають гарною ідеєю вносити Росію до списку країн-спонсорів тероризму

Кулеба: Призначення Ліз Трасс на посаду прем'єр-міністра Британії означає продовження жорсткої політики Джонсона

Прем'єр Британії Трасс назвала пріоритетами стимулювання інвестицій за рахунок зниження податків і вирішення кризи в енергетиці

КАС ВС остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія" в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА