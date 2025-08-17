Інтерфакс-Україна
Події
00:01 17.08.2025

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву з застереженням щодо дотримання прав та інтересів України в досягненні миру

Лідери восьми держав Північної Європи та Балтії опублікували заяву, в якій застерегли від угоди з Росією без участі України.

"Вісімка" констатувала у заяві непохитність у підтримці України та зусиль, "зокрема президента Трампа, спрямованих на припинення російської агресії проти України".

"Для досягнення справедливого і тривалого миру наступний крок має бути зроблений разом з Україною. Тільки Україна може приймати рішення щодо свого майбутнього. Ніяких рішень щодо України без України, і ніяких рішень щодо Європи без Європи", - застерегли у заяві лідери восьми держав.

"Досвід показує, що Путіну не можна довіряти. В кінцевому рахунку, саме Росія несе відповідальність за припинення своїх грубих порушень міжнародного права. Агресія Росії та її імперіалістичні амбіції є основними причинами цієї війни", - йдеться у заяві.

"Для досягнення справедливого і тривалого миру необхідне припинення вогню. А також надійні гарантії безпеки для України. Мирна угода потребує твердих і конкретних зобов'язань трансатлантичних партнерів щодо захисту України від будь-якої агресії в майбутньому. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові брати участь у гарантіях безпеки. Не слід накладати жодних обмежень на збройні сили України або на її співпрацю з іншими країнами. Росія не має права вето на шлях України до ЄС і НАТО", - наголошують лідери "Нордично-Балтійської вісімки".

Окремим рядком у заяві стоїть вимога, щоб РФ "негайно повернула дітей, викрадених з окупованих територій, а також військовополонених і цивільних ув'язнених".

"Ми продовжимо озброювати Україну і посилювати оборону Європи, щоб стримати подальшу російську агресію. Доки Росія продовжує вбивати, ми продовжимо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на військову економіку Росії", - запевнили автори заяви.

Нордично-Балтійська вісімка - формат регіонального співробітництва, який включає Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Норвегію та Швецію.

Джерело: https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/joint-statement-of-the-leaders-of-the-nordic-baltic-eight-on-ukraine/id3116134/

