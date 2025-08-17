Інтерфакс-Україна
00:20 17.08.2025

Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву лідерів восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України.

"Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть", - написав Зеленський в офіційному телеграм-каналі у суботу.

"Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного!" - наголосив Зеленський

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15652

