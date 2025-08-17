Зеленський відреагував на заяву восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву лідерів восьми держав Північної Європи та Балтії на підтримку України.

"Дякую за підтримку! Всі вказані пункти важливі, щоб можна було досягти дійсно сталого та надійного миру. Бачимо, що Росія відкидає численні вимоги щодо припинення вогню і досі не визначила, коли припинить вбивства. Це ускладнює ситуацію. Якщо в них немає волі реалізувати простий наказ на припинення ударів, то може бути потрібно дуже багато зусиль, щоб у Росії зʼявилась воля реалізувати значно більше, а саме мирне життя із сусідами протягом десятиліть", - написав Зеленський в офіційному телеграм-каналі у суботу.

"Важливо, що всі погоджуються, що потрібна розмова саме на рівні лідерів, щоб зʼясувати всі деталі та визначити, які кроки необхідні та спрацюють. Ми в Україні вітаємо принципову заяву партнерів з Північної Європи та Балтійських держав. Вдячні за дуже значну допомогу. Єдність усіх зміцнює кожного!" - наголосив Зеленський

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15652