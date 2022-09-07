Політика

12:24 07.09.2022

Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

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Рада запровадила обмеження для призначення директора НАБУ

Верховна Рада встановила обмеження для призначення директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), зокрема перебування претендентів на посаду з 24 лютого 2022 року за межами України сукупно понад 21 день без поважної причини.

Ухвалення відповідного законопроєкту №8003 загалом підтримали 285 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Тепер на директора НАБУ не може претендувати той, хто після початку війни (24 лютого) перебував за кордоном сукупно більше ніж 21 день без поважної причини…Чому саме 21 день, чому лише для глави НАБУ, чому зараз – так ніхто і не пояснив", – написав він у своєму телеграм-каналі.

Відповідні зміни Рада внесла до розділу II закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

При цьому передбачене ухваленим законом обмеження не поширюватиметься на тих претендентів на участь у конкурсі на посаду директора НАБУ, які перебували більше зазначеного терміну на лікуванні внаслідок поранення, контузії, каліцтва, захворювання, пов'язаних із виконанням обов'язків військової служби, або у відрядженні у зв'язку з цим із виконанням завдань на користь національної безпеки та оборони.

 

Теги: #рада #набу #железняк

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