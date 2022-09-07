Політика

11:48 07.09.2022

Путін має намір обговорити з Ердоганом можливості обмеження вивезення агропродукції з України до Європи чорноморським коридором

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Путін має намір обговорити з Ердоганом можливості обмеження вивезення агропродукції з України до Європи чорноморським коридором

Президент РФ Володимир Путін розкритикував поточне виконання Чорноморської зернової ініціативи, обурюючись більшою часткою агропродукції, яка в рамках неї йде з України до Європи.

"Може, варто замислитися про те, щоб обмежити напрямок вивезення зерна й торговельного продовольства цим маршрутом? Я обов'язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини паном Ердоганом", - сказав Путін на пленарній сесії Східного економічного форуму у Владивостоці.

За його словами, Росія наполягатиме, щоб "зернова угода" була спрямована на покращення ситуації на світових ринках, а не в Європі.

"Проте ми продовжимо цю роботу, сподіваючись на те, що цілей, заради яких увесь цей захід організовано, таки буде досягнуто", - заявив російський президент.

Теги: #зерно #путін

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