Політика

20:37 06.09.2022

Прем'єр Британії Трасс назвала пріоритетами стимулювання інвестицій за рахунок зниження податків і вирішення кризи в енергетиці

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Прем'єр Британії Трасс назвала пріоритетами стимулювання інвестицій за рахунок зниження податків і вирішення кризи в енергетиці

Ліз Трасс під час своєї першої промови як прем'єр-міністр Великої Британії пообіцяла скоротити податки, вирішити енергетичну кризу та проблеми охорони здоров'я.

Вона зазначила у вівторок, вперше виступаючи на Даунінг-стріт, що одним із перших її пріоритетів буде зниження податків, щоб "винагородити наполегливу роботу та стимулювати зростання бізнесу та інвестиції".

Трасс також пообіцяла вирішити енергетичну кризу та "забезпечити постачання енергії в майбутньому".

"Я подбаю про те, щоб люди могли записатися на прийом до лікаря та отримати послуги Національної служби охорони здоров'я (NHS), коли це необхідно", - заявила також нова прем'єр-міністр.

Раніше у вівторок королева Великої Британії Єлизавета II призначила Ліз Трасс прем'єр-міністром та доручила їй сформувати новий уряд. Трас стала 15-м прем'єром, якого призначила Єлизавета II, а також третьою жінкою, яка обійняла цю посаду за всю історію Великої Британії.

 

 

Теги: #британія #пріоритети #премєр

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