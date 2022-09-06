Порошенко з волонтерами за півроку спрямував на допомогу ЗСУ $46 млн - "Євросолідарність"

Фонд Петра Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери громадської організації "Справа громад" передали Збройним силам України допомогу на суму майже $46 млн за півроку з початку широкомасштабного вторгнення РФ, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у вівторок.

Лідер політсили Петро Порошенко прозвітував про те, куди були спрямовані кошти, а також анонсував нові масштабні закупівлі для фронту.

За його словами, на початку весни "ручні кулемети, гранати, радіостанції - все, чого потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали". Для медичного забезпечення до військ було передано аптечки зразка НАТО на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої допомоги.

Також політик повідомив про постачання військовим бронетехніки. "Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS Shield. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії, і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки - все це механізми нашого наступу та перемоги", - розповів Порошенко.

Пріоритетом він назвав оснащення ЗСУ безпілотними літальними апаратами та військовими роботами. "Проєкт Poseidon із оперативними безпілотниками, який називається "Очі Арти", і який спільно зі "Справою громад" дає змогу нашій артилерійській розвідці по всьому фронту бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби", - розповів політик.

За словами Порошенка, військовим поставлено вже понад 350 дронів Autel, а також роботи для евакуації поранених THeMIS, за якими окупанти розпочали полювання та оголосили винагороду. "Я впевнений, що наші воїни не дозволять цього зробити", - сказав політик.

Журналіст і громадський активіст Віталій Гайдукевич зазначив, що 80% проєктів постачання техніки до ЗСУ не є публічними з міркувань безпеки. За його словами, $46 млн, спрямованих на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами - це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.