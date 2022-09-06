Політика

14:41 06.09.2022

Порошенко з волонтерами за півроку спрямував на допомогу ЗСУ $46 млн - "Євросолідарність"

2 хв читати
Порошенко з волонтерами за півроку спрямував на допомогу ЗСУ $46 млн - "Євросолідарність"

Фонд Петра Порошенка, компанія "Рошен" та волонтери громадської організації "Справа громад" передали Збройним силам України допомогу на суму майже $46 млн за півроку з початку широкомасштабного вторгнення РФ, повідомляється на сайті партії "Європейська солідарність" у вівторок.

Лідер політсили Петро Порошенко прозвітував про те, куди були спрямовані кошти, а також анонсував нові масштабні закупівлі для фронту.

За його словами, на початку весни "ручні кулемети, гранати, радіостанції - все, чого потребували з перших днів бійці територіальної оборони Києва та Збройних сил, ми знаходили, викуповували, постачали". Для медичного забезпечення до військ було передано аптечки зразка НАТО на 330 млн грн, а також ліки та машини швидкої допомоги.

Також політик повідомив про постачання військовим бронетехніки. "Ми отримали контракт, закупили, доставили в Україну і вже передали десантникам 11 сучасних італійських броньовиків MLS Shield. А будуть ще британські БМП Spartan, на них вже отримані ліцензії, і вони вже викуплені. Це вже не кажучи про сотні повнопривідних військових вантажівок, десятки пікапів, тягачі для перевезення надважкої бронетехніки - все це механізми нашого наступу та перемоги", - розповів Порошенко.

Пріоритетом він назвав оснащення ЗСУ безпілотними літальними апаратами та військовими роботами. "Проєкт Poseidon із оперативними безпілотниками, який називається "Очі Арти", і який спільно зі "Справою громад" дає змогу нашій артилерійській розвідці по всьому фронту бачити і знищувати російські склади боєприпасів, російські скупчення техніки і живої сили, російські штаби", - розповів політик.

За словами Порошенка, військовим поставлено вже понад 350 дронів Autel, а також роботи для евакуації поранених THeMIS, за якими окупанти розпочали полювання та оголосили винагороду. "Я впевнений, що наші воїни не дозволять цього зробити", - сказав політик.

Журналіст і громадський активіст Віталій Гайдукевич зазначив, що 80% проєктів постачання техніки до ЗСУ не є публічними з міркувань безпеки. За його словами, $46 млн, спрямованих на ЗСУ Фондом Порошенка спільно з волонтерами - це співставна сума із допомогою Україні деяких європейських держав-членів НАТО.

Теги: #порошенко #війна #зсу #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:50 06.09.2022
Зеленський про ранкові ракетні удари по Харкову та Кривому Рогу: За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання

Зеленський про ранкові ракетні удари по Харкову та Кривому Рогу: За кожен удар на окупантів чекатиме відплата і справедливе покарання

11:15 06.09.2022
Із-під завалів пошкодженого ракетним ударом житлового будинку в центрі Харкова врятували трьох людей - Терехов

Із-під завалів пошкодженого ракетним ударом житлового будинку в центрі Харкова врятували трьох людей - Терехов

11:09 06.09.2022
Окупанти обстріляли 2 прикордонні ОТГ Сумщини, жертв немає – голова обладміністрації

Окупанти обстріляли 2 прикордонні ОТГ Сумщини, жертв немає – голова обладміністрації

10:41 06.09.2022
В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

В Україні з початку війни закрилося близько 7 тисяч ресторанів та кафе - експерт

10:17 06.09.2022
ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

ПС ЗСУ збили у вівторок п'ять російських крилатих ракет і вертоліт Ка-52

10:12 06.09.2022
Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні можливості РФ на окупованих територіях - Інститут вивчення війни

Український контрнаступ відчутно послаблює логістичні можливості РФ на окупованих територіях - Інститут вивчення війни

09:15 06.09.2022
За добу на Харківщині троє осіб загинули внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині троє осіб загинули внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

08:58 06.09.2022
Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

Втрати ворога перевищили 50 тис. осіб від початку вторгнення

06:31 06.09.2022
Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 5,718 тис. цивільних, ще 8,199 тис. поранено

22:03 05.09.2022
У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

У Херсонській та Миколаївській областях успішно завдано чотири удари по окупантам, їх техніці та боєкомплектам

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив із Пелосі подальше посилення тиску на РФ

Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року - Варгеї

ЄС закликав Україну терміново ратифікувати Римський статут

У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

ВР має намір ухвалити закон, який зриває конкурс на директора НАБУ - нардеп

ОСТАННЄ

Енергетична криза в Європі стала результатом її політики щодо РФ - Ердоган

Зеленський обговорив із Пелосі подальше посилення тиску на РФ

Джонсон у прощальній промові висловив підтримку уряду на чолі з Трасс

Кулеба: Умиротворення Путіна за рахунок України - це угода з дияволом, яка не принесе ні миру, ні стабільності

Шмигаль закликав Бельгію вивчити механізми використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України

Трасс намітила низку кандидатів на ключові міністерські посади - ЗМІ

Трасс планує парламентські вибори на 2024 рік, лейбористи закликають провести їх раніше

Стефанішина сподівається, що з Трасс на посаді прем'єра позиція Великої Британії як адвоката перемоги України збережеться та посилиться

Зеленський подякував Джонсону за протидію РФ на посаді прем'єра Великої Британії

Єврокомісія дасть оцінку Україні як країні-кандидату в ЄС наступного року - Варгеї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА