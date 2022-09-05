Трасс планує парламентські вибори на 2024 рік, лейбористи закликають провести їх раніше

Ліз Трасс, яка була обрана новим лідером Консервативної партії і, відповідно, стане прем'єр-міністром Великої Британії, розраховує, що наступні вибори до парламенту відбудуться у 2024 році, в опозиційних партіях вважають, що вони мають відбутися раніше, повідомляють у понеділок англійські ЗМІ.

"Ми досягнемо великої перемоги для Консервативної партії у 2024 році", - заявила Трасс під час виступу після перемоги на виборах голови партії, тим самим показавши, що не збирається проводити парламентські вибори достроково.

Проте представники Лейбористської партії та Ліберальних демократів вважають, що вибори краще провести до 2024 року.

"Якщо чесно, вона має призначити дострокові загальні вибори. Я не думаю, що речі, які вона говорила цього літа, відповідають маніфесту консерваторів від 2019 року", - заявив тіньовий міністр охорони здоров'я - лейборист Вес Стритінг. Він зазначив, що незалежно від того, коли відбудуться вибори, "лейбористська партія буде готова".

До проведення парламентських виборів закликав лідер Ліберальних демократів Ед Дейві. Він заявив, що "під керівництвом Ліз Трасс ми зіткнемося з тією ж кризою та хаосом, з якими стикалися за Бориса Джонсона".

Максимальний термін роботи британського парламенту після скликання складає 5 років. Чинний парламент розпочав роботу 17 грудня 2019 року, що означає, що 17 грудня 2024 року його автоматично розпустять.

Раніше в понеділок глава так званого "комітету 1922 " (парламентської групи від Консервативної партії в Палаті громад Великої Британії) сер Грем Бреді оголосив, що Трасс здобула перемогу в гонці за посаду лідера консервативної партії, обійшовши ексглаву Мінфіну Великої Британії Ріші Сунака. За результатами голосування рядових членів консервативної партії, яке тривало з 4 серпня, Трасс набрала 81 326 голосів, Сунак отримав 60 399.