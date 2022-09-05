У ЄС наголосили на необхідності завершення відбору нового директора НАБУ та реформи КСУ

Рада асоціації Україна-ЄС наголосила на необхідності завершення відбору нового директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та реформи Конституційного Суду (КСУ).

"Рада асоціації схвалила кроки, які Україна зробила досі щодо реформ у сфері боротьби з корупцією, боротьби з шахрайством, відмиванням грошей та верховенства права, а також закликала Україну докладати подальших зусиль у цих сферах", - ідеться у спільному пресрелізі за підсумками 8-го засідання Ради асоціації між ЄС та Україною.

Було також наголошено на першорядній важливості забезпечення незалежності, ефективності та сталості антикорупційної інституційної бази та уникнення політизації роботи всіх правоохоронних органів.

Рада асоціації схвалила основні кроки, зроблені Україною на шляху комплексної реформи судової системи у 2021 році та призначення нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Водночас наголосивши на невідкладній необхідності завершення відбору нового директора Національного антикорупційного бюро України та реформи Конституційного Суду України (КСУ), зокрема чіткому та прозорому конкурсному процесі відбору суддів", - ідеться у заяві.