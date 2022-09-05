Нардеп Железняк: На найближчому пленарному засіданні депутати знову проголосують за особливості роботи парламенту під час війни

Народні депутати мають намір на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради знову ухвалити рішення про особливості її роботи під час війни, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Головні норми: Рада працює в режимі одного пленарного засідання, що триває до припинення чи скасування воєнного стану всю сесію. Голова ВРУ не закриває засідання, а оголошує перерву у цьому одному пленарному засіданні. Також голова парламенту визначає час і місце його продовження, крім того, за потреби, визначає спосіб голосування народних депутатів України", - написав він у своєму телеграм-каналі у понеділок.

Засідання погоджувальної ради ВР, за його словами, скликатиме спікер Руслан Стефанчук, а засідання комітетів чи тимчасових слідчих комісій можна буде проводити невідкладно під час перерви у пленарному засіданні.

Железняк нагадав, що аналогічне рішення щодо особливостей роботи українського парламенту під час війни депутати ухвалювали вранці 24 лютого.

"Тепер нова восьма сесія Ради, яка розпочинається з вересня, вимагає повторного рішення", - уточнив парламентарій.