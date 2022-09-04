Політика

19:23 04.09.2022

Шмигаль: Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох"

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Шмигаль: Заява Шольца про членство України в ЄС – важливий політичний маніфест у рамках політики "зміни епох"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль високо оцінив заяву Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС.

"Нещодавня заява Федерального канцлера Олафа Шольца про те, що Україна має стати членом ЄС, – важливий політичний маніфест у рамках політики "цайтенвенде", або "зміни епох", – написав він телеграм-каналі у неділю ввечері.

Він додав, що "Україна тепер не посередині між ЄС та Росією, а невід'ємна частина Європи та європейських інституцій".

"Разом ми збудуємо нову розвинену європейську Україну як частину нової сильної Європи", – резюмував прем'єр-міністр.

 

 

 

Теги: #членство #єс #німеччина

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