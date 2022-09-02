Політика

21:10 02.09.2022

РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

2 хв читати
РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

Українські військовослужбовці були відсутні на залізничній станції Чаплине, коли вона зазнала ракетного удару російських окупантів минулого тижня, який забрав життя 25 мирних жителів, наголошується в повідомленні Представництва США в ОБСЄ у твіттері.

"Російські ракети перетворили кабіни поїздів на понівечені металеві гробниці, внаслідок чого щонайменше 25 людей загинули і десятки отримали поранення. Повідомляється, що серед загиблих 5 людей згоріли живцем, серед них двоє дітей. Російські представники, можливо, хотіли б, щоб ми повірили, що залізнична станція Чаплине була військовою ціллю, але репортери на місцях підтверджують, що серед загиблих не було українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

У представництві США в ОБСЄ наголосили, що "ці мирні жителі загинули просто тому, що Росія не терпить суверенної України" і проілюстрували повідомлення світлинами пошкоджених ударом пасажирських залізничних вагонів та розбомбленої житлової садиби.

"Як ясно продемонстрував один із російських найманців у відеозапису раніше цього тижня, РФ націлена не на демілітаризацію, а на повне та остаточне знищення України. Це так просто", - резюмували у Представництві.

Як повідомлялося із посиланням на заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинули 25 людей, із них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина під час пожежі в автомобілі поблизу залізничної станції. Поранено в результаті обстрілу 31 особу.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у телеграм-каналі, серед загиблих троє залізничників, ще четверо поранено.

 

 

 

Теги: #сша #війна #обсє #чаплине

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 02.09.2022
Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

Білий дім просить у Конгресу США ще $13,7 млрд для України

20:25 02.09.2022
Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

Попередній план щодо реалізації "стелі" цін на нафту з РФ можуть оприлюднити пізніше у вересні

13:12 02.09.2022
Завершення війни наблизять небажання Росії воювати, об'єднані зусилля світової спільноти та позиція російського суспільства – Зеленський

Завершення війни наблизять небажання Росії воювати, об'єднані зусилля світової спільноти та позиція російського суспільства – Зеленський

11:47 02.09.2022
Гендиректор МКЧХ повідомив про ризики зниження обсягів фіндопомоги Україні в разі затягування війни

Гендиректор МКЧХ повідомив про ризики зниження обсягів фіндопомоги Україні в разі затягування війни

09:22 02.09.2022
Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 12 танків, 2 РСЗВ та 11 артсистем

Російські окупанти за минулу добу втратили в Україні 350 осіб, 12 танків, 2 РСЗВ та 11 артсистем

08:59 02.09.2022
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 380 дітей, поранено - понад 737

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 380 дітей, поранено - понад 737

15:57 01.09.2022
Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

Ситуація з підтримкою США може змінитися, якщо до наступного американського політичного циклу потраплять праві - Гоук

15:42 01.09.2022
Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

Спроби України завдати глибшого удару й змусити РФ відвести кораблі та літаки – дуже успішні стратегії, вважає офіцер ССО армії США у відставці

15:30 01.09.2022
За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

За пів року війни постраждала третина лісового фонду України, збитки перевищують 180 млрд грн – голова Мінприроди

15:22 01.09.2022
Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

Збитки довкіллю України за півроку російської агресії за новими даними становлять майже 1 трлн грн

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав країни ЄС заборонити російське телевізійне мовлення

Зеленський сенаторам США: Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися

Жодна європейська країна не гарантована від відвідування її російськими воєнними злочинцями – Зеленський на форумі у Словенії

Легенду про велику державу Росію треба забути - Зеленський

Шольц: Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки знадобиться

ОСТАННЄ

Єврокомісія переконуватиме країни ЄС запровадити "стелю" цін на російську нафту - член ЄК з економіки

Міністр закордонних справ Ірану обговорює у Москві, серед іншого, питання звільнення українських полонених

Зеленський закликав країни ЄС заборонити російське телевізійне мовлення

Раді пропонують звернутися до міжнародних організацій, парламентів та урядів країн світу щодо визнання Білорусі державою-спонсором тероризму

Законопроєкт "Про медіа" має бути доопрацьований, щоб не звужувати сферу використання держмови - Кремінь

Нардеп Потураєв: Є необхідність деякі положення законопроєкту про медіа доопрацювати до другого читання

Кулеба та Бербок обговорили восьмий санкційний пакет ЄС, візову заборону для росіян і подальше постачання зброї в Україну

РФ заслуговує на всі атрибути епохи "залізної завіси", якщо робить все для повернення глобальної безпеки до стану тих років - Арахамія

Кулеба зустрівся з главою МЗС Франції, обговорили 8-й пакет санкцій ЄС проти РФ і обмеження на поїздки для росіян

Зеленський сенаторам США: Допомога Україні у сфері безпеки має тривати й нарощуватися

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА