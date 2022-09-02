РФ націлена не на демілітаризацію, а на знищення України – представництво США в ОБСЄ про атаку на станцію Чаплине

Українські військовослужбовці були відсутні на залізничній станції Чаплине, коли вона зазнала ракетного удару російських окупантів минулого тижня, який забрав життя 25 мирних жителів, наголошується в повідомленні Представництва США в ОБСЄ у твіттері.

"Російські ракети перетворили кабіни поїздів на понівечені металеві гробниці, внаслідок чого щонайменше 25 людей загинули і десятки отримали поранення. Повідомляється, що серед загиблих 5 людей згоріли живцем, серед них двоє дітей. Російські представники, можливо, хотіли б, щоб ми повірили, що залізнична станція Чаплине була військовою ціллю, але репортери на місцях підтверджують, що серед загиблих не було українських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні.

У представництві США в ОБСЄ наголосили, що "ці мирні жителі загинули просто тому, що Росія не терпить суверенної України" і проілюстрували повідомлення світлинами пошкоджених ударом пасажирських залізничних вагонів та розбомбленої житлової садиби.

"Як ясно продемонстрував один із російських найманців у відеозапису раніше цього тижня, РФ націлена не на демілітаризацію, а на повне та остаточне знищення України. Це так просто", - резюмували у Представництві.

Як повідомлялося із посиланням на заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті обстрілів житлового сектора та залізничної станції загинули 25 людей, із них двоє – діти. 11-річний хлопчик загинув під завалами будинку, ще одна 6-річна дитина під час пожежі в автомобілі поблизу залізничної станції. Поранено в результаті обстрілу 31 особу.

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у телеграм-каналі, серед загиблих троє залізничників, ще четверо поранено.