Політика

20:35 31.08.2022

Міністр закордонних справ Ірану обговорює у Москві, серед іншого, питання звільнення українських полонених

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Міністр закордонних справ Ірану обговорює у Москві, серед іншого, питання звільнення українських полонених

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіян обговорює під час свого візиту до Москви, серед іншого питання звільнення українських полонених.

"Перебуваю з коротким візитом і важливою місією в Росії. Перше питання, яке є однією з важливих частин цього візиту - це послання одного з лідерів європейських країн на адресу пана доктора С.І. Раїсі (президент Ірану - ІФ-У), де Іран попросили торкнутися питань України та сприяти припиненню війни. З цього приводу були переговори з гуманітарних питань, зокрема визволення українських полонених", - написав він у середу в мережі Інстаграм, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в посольстві Ірану в Києві.

Раніше низка ЗМІ із посиланням на джерела в США повідомили про постачання Іраном до Росії ударних безпілотників.

 

 

Теги: #мзс #іран #полонені

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