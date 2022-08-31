Кулеба та Бербок обговорили восьмий санкційний пакет ЄС, візову заборону для росіян і подальше постачання зброї в Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів у Празі розмову з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, сторони обговорили восьмий санкційний пакет ЄС, візову заборону для росіян та подальше постачання зброї в Україну.

"Зустрілися в Празі з моїм колегою та другом Анналеною Бербок. Ми обговорили восьмий пакет санкцій ЄС, візові обмеження для росіян і подальші постачання зброї в Україну. Російський енергетичний шантаж є частиною війни Путіна проти Європи, і європейська відповідь на нього має бути сильною та єдиною", - написав він у твіттері.