Глава МЗС ФРН пропонує заморозити угоду ЄС-РФ про спрощення візового режиму - ЗМІ

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок запропонувала призупинити дію угоди про спрощення візового режиму між ЄС і Росією, проте висловилася проти повного припинення видачі віз росіянам, передають німецькі ЗМІ.

За їх даними, про це міністр заявила на засіданні уряду у замку Мезеберг (федеральна земля Бранденбург) у вівторок.

Бербок, зокрема, наголосила, що пропозиція про призупинення угоди може послужити "об’єднавчим мостом" між країнами блоку, які закликають зупинити видачу віз громадянам РФ, та державами, які не підтримують жодних візових обмежень.

Глава МЗС ФРН пояснила, що зупинення дії угоди щодо полегшення візового режиму передбачає припинення видачі росіянам багаторічних багаторазових віз до ЄС. Окрім цього, країни блоку зможуть проводити перевірки заявок росіян на візу.

Зі свого боку, західні ЗМІ повідомляють, що Бербок при цьому висловилася за те, щоб не вживати надалі жорсткіших заходів щодо візових обмежень.

Глави МЗС ЄС, як очікується, розглянуть пропозицію щодо припинення угоди про спрощення видачі віз росіянам на неформальній зустрічі (формат "Гімніх") у Празі, яка триває 30-31 серпня.

Раніше у вівторок газета Politico з посиланням на джерела повідомила, що в ЄС, як і раніше, не всі країни вважають за доцільне повну заборону на видачу віз громадянам Росії.

За даними видання, перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Празі цього тижня Франція та Німеччина розіслали повідомлення іншим країнам Євросоюзу, в яких зазначили, що заборона на візи "лише відштовхне росіян від Європи та загострить розбіжності між деякими західними лідерами та групою урядів, переважно, східних країн.

"Нам потрібно стратегічно боротися за "серця та уми" російського населення, принаймні в тих сферах, які ще не повністю віддалилися від Заходу", - цитує Politico повідомлення Парижа та Берліна, розіслане партнерам ЄС.

Газета зазначає, що на зустрічі в Празі пізніше цього тижня міністри закордонних справ, ймовірно, дійдуть угоди на політичному рівні про те, щоб зробити процес видачі віз росіянам повільнішим і збільшити вартість їхнього отримання.

Крім того, згідно з Politico, країни ЄС "обмежені у просторі для маневру" у питанні нових заходів проти Росії, оскільки в Європі зростає стурбованість через зростання інфляції та ціни на енергоносії.

Проте, у повідомленні, розісланому Берліном та Парижем, йдеться, що ЄС має "підтримувати та розширювати санкції проти російської політичної, військової та економічної еліти".

Про можливість заборони на видачу шенгенських віз росіянам раніше заговорили в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві, однак єдиної думки в ЄС щодо цього немає - Німеччина, нарівні з Грецією та Кіпром, висловила незгоду із закликами низки інших країн ЄС заборонити видачу віз громадянам Росії.