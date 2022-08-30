Політика

17:21 30.08.2022

Неформальна Рада ЄС з питань закордонних справ обговорить питання віз для росіян - Боррель

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Неформальна Рада ЄС з питань закордонних справ обговорить питання віз для росіян - Боррель

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу збираються в Празі на дводенне неформальне засідання (Gymnich), на якому, серед інших, обговорять питання видачі туристичних віз громадянам Росії. У другому дні засідання участь очно візьме міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

У вівторок в Празі напередодні засідання, розповідаючи журналістам про майбутнє обговорення, Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель констатував, що міністри будуть обговорювати питання віз для росіян, проте жодних рішень ухвалено бути не може, осцільки це неформальне засідання Ради.

"Але чіткі політичні директиви будуть вироблені. Позиції (країн - ІФУ) різні, деякі члени хочуть повної заборони, інші – тільки працювати над рамками нинішнього спрощеного візового режиму. Я не можу сказати, яким буде остаточний результат, але я впевнений, що ми будемо здатні розглянути збалансований підхід до цієї проблеми, будучи більш вибірковим, але дочекаймося результату обговорення моїми колегами", - деталізував він.

Боррель також вважає, що санкції для Росії переглядатися не будуть.

Торкаючись обговорення, присвяченого Україні, високий представник сказав: "Ми будемо говорити про Україну, і про те, що ми можемо зробити для того, щоб зупинити цю війну. Вам відомо, що ситуація на місцях залишається дуже напруженою, українці роблять військову ініціативу, війна триває". "Є цифри втрат - матеріальна і людська ціна (цієї війни) для України велика, ми повинні вжити всіх заходів, щоб зупинити цю війну. Як довго ця війна триває, ми повинні продовжувати підтримувати Україну, стільки, скільки потрібно і так довго, як це необхідно", - запевнив він

Крім того, на другий день Ради відбудеться неформальний обід з міністрами закордонних справ України, Грузії та Молдови, під час якого відбудеться обговорення їх європейської перспективи і майбутнього Східного партнерства.

Теги: #візи #єс #боррель

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